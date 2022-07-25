Американский кинорежиссер Боб Рейфелсон скончался в своем доме в городе Аспен

На 90-м году ушел из жизни американский кинорежиссер Боб Рейфелсон, снявший такие фильмы как «Пять легких пьес», «Садовый король», «Почтальон всегда звонит дважды», написало издание The Hollywood Reporter.

Рейфелсон скончался в своем доме в городе Аспен (штат Колорадо). Точная причина смерти не называется, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В 1965-м году Рейфелсон вместе с Бертом Шнайдером основали компанию Raybert Productions, ставшую дочерним предприятием Columbia Pictures. Их первой работой стал комедийный сериал о рок-группе, получивший премию Эмми в номинации «Лучший комедийный сериал».

Среди его последних фильмов наиболее популярны «Кровь и вино» и «Дом на Турецкой улице».