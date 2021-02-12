Американский джазмен Чик Кориа умер на 80-м году жизни

Американский джазовый пианист Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщили на его официальном сайте.

Джазмен умер от редкой формы рака. Болезнь была диагностирована у музыканта только недавно. Кориа ушел из жизни еще во вторник, 9 февраля. Музыкант умер у себя дома во Флориде.

Кориа родился 12 июня 1941 года в Массачусетсе в семье итальянских иммигрантов. В ранние годы своей карьеры он играл на фортепиано в коллективах, исполнявших латиноамериканскую музыку. Кориа был пианистом в коллективе известного джазмена Майлза Дэвиса. В 1970 году он основал свою первую группу Circle, однако широкое признание получил после того, как в 1972 году создал группу Return to Forever.

Кориа неоднократно приезжал на гастроли в Россию, выступал в концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга. В 1982 году Чик Кориа вместе с Гэри Бертоном на фоне обострения отношений между СССР и США дал концерт в московской резиденции американского посла.

В январе в Британии умер один из основателей рок-группы The Animals Хилтон Валентайн.