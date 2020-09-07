Американский бьютиблогер умер в возрасте 17 лет

Известный в США 17-летний бьютиблогер Итан Питерс умер от передозировки наркотиков. Об этом сообщила его подруга Ава Луиза в Twitter.

Парень под псевдонимом Ethan is Supreme был известен своими уроками по макияжу и яркими фотосессиями в необычных образах. Он также делал обзоры косметики и модных трендов.

Два дня назал он опубликовал в своих социальных сетях сообщение с благодарностью ко всем, кто издевался над ним в прошлом.

«Просто хотел бы поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это один раз в год, чтобы увидеть, насколько я изменился», — написал он.

Ава Луиза, сообщившая о смерти подростка, рассказала, что не смогла помочь своему другу справиться с наркотической зависимостью и очень сожалеет об этом.