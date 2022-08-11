Американский барабанщик Томми Ли сделал селфи без одежды

Барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли на своей странице в Instagram* опубликовал «голое» селфи, продемонстрировав подписчикам мужское достоинство. Социальная сеть долгое время не реагировала на провокационное фото — снимок «провисел» в свободном доступе более четырех часов.

«Упс», — подписал фотографию барабанщик. Из-за того, что алгоритмы соцсети не сработали и нарушающую правила площадки не удалили, многие подписчики отставили гневные комментарии под постом Томми Ли. Кто-то просто пошутил и напомнил, что осенью ударнику исполнится 60 лет.

Весной этого года появилась информация о том, что руководство Instagram* разрешило публиковать призывы к расправе над российскими военнослужащими и руководством государства. Позже компания подтвердила, что разрешит это делать пользователям на Украине.

После этого многие российские политики и общественные деятели отказались от использования этой соцсети. В марте власти России запретили деятельность Instagram* в стране из-за экстремистских действий площадки.

* Instagram — принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.