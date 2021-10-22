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    22 октября 2021, 23:14

    Американский актер Питер Сколари умер после онкологической болезни

    Ирэна Вороник

    Популярный американский актер Питер Сколари скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил телеканал CNN и уточнил, что смерть артиста наступила после продолжительной болезни.

    Американский актер Питер Сколари умер после онкологической болезни

    Телеканал сослался на сообщение менеджера Питера Сколари Эллен Любин Саницки. По ее словам, на протяжении последних двух лет актер сражался с онкологическим заболеванием.

    Питер Сколари получил мировую известность после участия по многих кинофильмах и сериалах. Среди них — «Закадычные друзья», «Ньюхарт» и «Мерфи Браун». Съемки последнего продолжались с 1988 по 2018 годы. В 2016-м артист удостоился престижной премии Emmy за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки».

    Работал Питер Сколари и на театральной сцене. Он выступал в музыкальных постановках на Бродвее. Артист принимал участие в том числе в мюзиклах «Лак для волос» и «Злая».

    Трагедия произошла на съемках фильма «Ржавчина» в США. Там голливудская звезда Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и серьезно ранил режиссера. Пистолет, который был в руках у артиста, должны были зарядить холостыми патронами, но почему-то в нем оказались боевые. Теперь случай на съемках будут расследовать правоохранители. Артист поделился, что он просто в шоке от произошедшего.