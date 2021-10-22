Американский актер Питер Сколари умер после онкологической болезни

Популярный американский актер Питер Сколари скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил телеканал CNN и уточнил, что смерть артиста наступила после продолжительной болезни.

Телеканал сослался на сообщение менеджера Питера Сколари Эллен Любин Саницки. По ее словам, на протяжении последних двух лет актер сражался с онкологическим заболеванием.

Питер Сколари получил мировую известность после участия по многих кинофильмах и сериалах. Среди них — «Закадычные друзья», «Ньюхарт» и «Мерфи Браун». Съемки последнего продолжались с 1988 по 2018 годы. В 2016-м артист удостоился престижной премии Emmy за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки».

Работал Питер Сколари и на театральной сцене. Он выступал в музыкальных постановках на Бродвее. Артист принимал участие в том числе в мюзиклах «Лак для волос» и «Злая».

Трагедия произошла на съемках фильма «Ржавчина» в США. Там голливудская звезда Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и серьезно ранил режиссера. Пистолет, который был в руках у артиста, должны были зарядить холостыми патронами, но почему-то в нем оказались боевые. Теперь случай на съемках будут расследовать правоохранители. Артист поделился, что он просто в шоке от произошедшего.