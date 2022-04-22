Американский актер Николас Кейдж раскрыл пол будущего ребенка

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Николас Кейдж на шоу Келли Кларксон рассказал о том, что у него в скором времени родится дочка. Об этом сообщило издание PEOPLE.

Артист отметил, что вместе со своей женой Рико Шибатой они придумали имя для ребенка, рассказало радио «Комсомольская правда».

«Ее будут звать Леннон Оги, Оги в честь моего отца. Для краткости я буду звать ее Ленни», — сказал Кейдж.

Актер, таким образом, имел в виду своего отца Огюста Копполу, который скончался в 2009 году.

По словам Кейджа, он не может нарадоваться тому, что в его семье грядет пополнение. Он назвал это событие «самым большим приключением в жизни».

Для Николаса Кейджа этот ребенок будет третьим. У него уже есть два сына, одному из которых 31 год, а другому 16 лет. Рико Шибата стала для актера пятой женой. Они связали себя узами брака во время «очень маленькой и интимной свадьбы в отеле Wynn в Лас-Вегасе» 16 февраля 2021 года.