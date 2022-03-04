Американский актер Халк Хоган развелся с женой

Известный американский рестлер и актер Халк Хоган развелся с любимой супругой Дженнифер МакДэниель. Пару давно перестали видеть вместе на мероприятиях и совместных фото в соцсетях. Об этом написал сайт inc-news.ru.

Каждый из супругов не давал комментарии по поводу отношений, а также дистанцировался от журналистов. Первым сдался Хоган, опубликовав кадры с новой девушкой. На снимке актер стоит вместе с ней в обнимку.

«Я уже давно в официальном разводе, а все мои посты в соцсетях посвящены моей девушке Скай. Извините, но я думал, что все уже давно обо всем знают», — написал артист.

Журналисты выяснили, что Халк Хоган и Дженнифер МакДэниель, после 11-летнего брака, развелись еще в середине осени прошлого года. Что стало причиной такого решения, неизвестно. Ранее актер называл Дженнифер самой лучшей женой на свете.