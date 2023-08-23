Знаменитости 23 августа 2023, 20:31 Американская теннисистка Серена Уильямс стала матерью во второй раз

Читать 360tv в

Американская теннисистка, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс родила во второй раз. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на социальные сети супруга спортсменки Алексиса Оганяна.

Оганян рассказал, что супруга подарила ему дочку. Первого ребенка она родила в сентябре 2017 года. Девочку назвали Адирой Ривер.

Реклама

Мужчина поблагодарил свою жену и назвал ее величайшей из матерей.

«Никогда не забуду тот момент, когда я представил Олимпии ее младшую сестру», — заявил Оганян.