Американская телеведущая скончалась в 91 год

По информации сайта «Дни.ру», причина смерти журналистки пока неизвестна.

Белл вела дневную программу, на которой обсуждала значимые социальные проблемы. За свою карьеру ей удалось взять интервью у трех президентов Соединенных Штатов. Ее гостями были Ричард Никсон, Джимми Картер и Рональд Рейган.

Телеведущая также известна как один из авторов мыльной оперы «Молодые и дерзкие». Она приняла участие в создании спин-оффа «Дерзкие и красивые».