28 февраля 2020, 11:54
Американская телеведущая скончалась в 91 год
Американская телеведущая дневного ток-шоу Ли Филипп Белл скончалась на 92-м году жизни. О смерти знаменитости рассказали ее родственники. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По информации сайта «Дни.ру», причина смерти журналистки пока неизвестна.
Белл вела дневную программу, на которой обсуждала значимые социальные проблемы. За свою карьеру ей удалось взять интервью у трех президентов Соединенных Штатов. Ее гостями были Ричард Никсон, Джимми Картер и Рональд Рейган.
Телеведущая также известна как один из авторов мыльной оперы «Молодые и дерзкие». Она приняла участие в создании спин-оффа «Дерзкие и красивые».