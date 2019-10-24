Американская телеведущая посчитала обманом жалобы Меган Маркл на папарацци

В программе The Wendy Williams Show телеведущая прокомментировала документальный фильм «Гарри и Меган: африканское путешествие», который вышел на телеканале ITV. В нем герцогиня жалуется на давление СМИ.

Она заявила, что «не живет, а выживает» после свадьбы, потому что папарацци преследуют ее.

Венди Уильямс заметила, что Маркл страдает манией величия, и попросила избавить всех от слезливых историй. По ее словам, герцогиня знала о последствиях свадьбы.