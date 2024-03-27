Знаменитости 27 марта 2024, 11:38 Американская рок-группа выразила соболезнования россиянам после теракта в Crocus City Hall Рок-группа Garbage выразила соболезнования после теракта в Crocus City Hall Фото: Michael Kuenne/Presscov / Global Look Press

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Американская рок-группа Garbage выразила соболезнования россиянам после теракта в Crocus City Hall. Музыканты написали о трагическом событии в своих социальных сетях.

Члены коллектива разместили публикацию с фото билетов на их выступление, состоявшееся 11 ноября 2015 года в Crocus City Hall. Снимок они дополнили словами соболезнования.

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«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», — отметили рокеры.

Ранее поклонники певицы Аллы Пугачевой раскритиковали ее за молчание о теракте в Crocus City Hall. Артистка никак не прокомментировала произошедшее в соцсетях. При этом члены семьи примадонны не остались в стороне и сообщили, что скорбят вместе с россиянами.