Американская рэперша назвала русскую еду худшей в мире

Такое мнение она высказала в ответ на сообщение своей поклонницы, которая раскритиковала певицу за то, как та питается.

«Пожалуйста, ешьте оленьи щеки, свеклу и мойте тщательно свою задницу», — написала Бэнкс. Позже она добавила, что может съесть блины и медовик, но все остальное из русской кухни она посоветовала подписчикам «держать при себе».

Это не первое яркое высказывание певицы о России. Летом 2019 года Азилия Бэнкс побывала с концертом в Москве, после которого она выложила пост в Instagram с новой футболкой. На одежде была надпись «Чурка». Девушка поделилась, что это слово она услышала на выступлении. По мнению рэперши, «чурка» напоминает «чика», то есть красивая, заряженная, смелая девушка, настоящий «шар из огня». Тогда подписчики предположила, что рэперша просто не поняла смысл слова.