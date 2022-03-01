Американская группа The Killers отменила выступление в Москве

Участники рок-группы The Killers отказались выступать на фестивале Park Live. Мероприятие должно пройти в Москве в первый месяц лета, написало издание TMZ.

«The Killers подводят черту на песке — отказываются от предстоящего выступления в Москве», — сообщил один из представителей музыкального коллектива.

По его словам, это решение было принято в связи с новостью о начале проведения российской спецоперации на Украине, сообщила «Газета.ru».

Американская рок-группа начала свою деятельность с 2001 года. Самый первый альбом музыкантов пять раз был номинирован на премию «Грэмми», а также стал трижды платиновым в США.

Фестиваль Park Live проводят в российской столице каждое лето. В 2020 году его провести не удалось из-за пандемии коронавируса. Известно, что в этом году на нем должны выступить My Chemical Romance, Gorillaz, Sum 41, Deftones, Slipknot, Limp Bizkit и другие. Другие участники мероприятия от выступления пока не отказывались.