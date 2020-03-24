24 марта 2020, 13:16
Американская дрэг-квин Мона Фут скончалась
Нашом Вуден, артист шоу с переодеваниями, известный в Америке как дрэг-квин Мона Фут, умер. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Billboard.
Знакомые артиста сообщили, что за несколько дней до смерти у него обнаружили коронавирус. Официально информация нигде не подтверждена.
Напомним, Нашом Вуден начал свою карьеру в образе Моны Фут в 1989 году. В последние годы он меньше времени посвящал шоу, однако выступил на дрэг-фестивале Wigstock в 2018 в образе Чудо-женщины.