Американская дрэг-квин Мона Фут скончалась

Знакомые артиста сообщили, что за несколько дней до смерти у него обнаружили коронавирус. Официально информация нигде не подтверждена.

Напомним, Нашом Вуден начал свою карьеру в образе Моны Фут в 1989 году. В последние годы он меньше времени посвящал шоу, однако выступил на дрэг-фестивале Wigstock в 2018 в образе Чудо-женщины.