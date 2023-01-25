Знаменитости 25 января 2023, 12:19 Американская актриса Пэрис Хилтон сообщила о рождении сына

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Американская киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон сообщила о радостном событии в своей жизни — в семье артистки произошло пополнение. О рождении сына Хилтон сообщила журналу People.

По словам артистки, на протяжении всей жизни она мечтала стать матерью. Как сообщил RT, Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума осенью 2021 года.

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О том, какое имя дали малышу и в какой день он появился на свет, певица не сообщила.