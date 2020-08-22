Американская актриса захотела помочь дочери и угодила в тюрьму

При вынесении приговора судья учел заключенную сделку о признании вины.

Помимо отбывания тюремного срока, Локлин должна будет отработать сто часов общественных работ. Также ей придется оплатить штраф 150 тысяч долларов. Ее муж дизайнер Моссимо Джианулли получил пять месяцев тюрьмы, 250 часов общественных работ и штраф 250 тысяч долларов.

Локлин и Джианулли отправили дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в гребле. По версии прокуратуры, за это звездные супруги отдали 500 тысяч долларов.

Актриса и ее муж входили в список из 50 человек, которым предъявили обвинения в участии в мошенничестве при поступлении в вузы. В рамках этого же расследования актриса Фелисити Хаффман, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», приговорена к 14 дням тюрьмы, 250 часам общественных работ и 30 тысячам долларов штрафа. Она находилась 11 дней в специальном учреждении.

Лори Локлин известна по комедиям «Прошлой ночью» с Киану Ривзом и «Тайный поклонник», сериалу «90210: Новое поколение» и «Когда зовет сердце».