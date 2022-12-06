Знаменитости 06 декабря 2022, 13:42 Американская актриса Кирсти Элли скончалась на 72-м году жизни

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Американская актриса, известная по роли в фильме «Двое: я и моя тень», Кирсти Элли скончалась в возрасте 71 года. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на официальную страницу звезды в соцсети Twitter.

По словам родственников артистки, у нее обнаружили рак. Элли узнала о болезни незадолго до своей смерти.

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Актриса сыграла в таких фильмах как «Смотрите, кто заговорил!», «Веселая компания» и других.

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