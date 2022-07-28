Американская актриса Фэй Марлоу ушла из жизни в возрасте 95 лет

В американском штате Северная Каролина ушла из жизни знаменитая актриса и писательница Фэй Марлоу. На момент смерти ей было 95 лет, написало издание The Hollywood Reporter.

Что послужило причиной смерти знаменитости, не сообщается, передало РИА ФАН.

Первую свою роль артистка сыграла в 1943 году в фильме «Площадь похмелья». Она также принимала участие в проектах «Оставьте ее в раю», «Паук», «Свидание с Энни», «Младшая мисс», «Венецианский вор».