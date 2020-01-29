Американка со сколиозом стала популярной моделью

«Я все время ходила в огромной толстовке, несмотря на жару, и практически не контактировала с людьми в школе из-за моей болезни. О моем диагнозе знали только двое друзей. Это убивало меня изнутри», — цитирует девушку «Экспересс газета».

Яслен очень стеснялась того, что ей приходится носит корсет от сколиоза, поэтому скрывала его под бесформенной одеждой, из-за чего постоянно слышала насмешки в свой адрес от одноклассников.

Из-за «особенной детали гардероба» девушка не могла заниматься физкультурой, так как чувствовала себя неловко, переодеваясь перед другими людьми.

Однако, корсет помог Яслен: она смогла вылечиться и сняла его навсегда. Теперь она популярная модель в Instagram и ежегодно зарабатывает около 70 тысяч долларов. Своим примером она показывает, что нет ничего невозможного. Главное — верить в себя.