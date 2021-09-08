Amazon Studios опровергла слухи о бегстве Николь Кидман со съемок сериала

В компании Amazon Studios опровергли новость о том, что голливудская актриса Николь Кидман во время съемок сериала «Экспаты» ушла с площадки, сев на самолет до Великобритании. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По слухам, Кидман не могла найти общий язык с режиссером картины Лулу Ванг. Однако представители компании, которая занимается производством сериала, рассказали, что съемки у артистки завершились в соответствии с расписанием.

В пресс-службе продюсерского центра добавили, что Николь прерывала участие в сериале из-за обязательств перед другими шоу.

Amazon Studios уточнила, что работа над «Экспатами» по-прежнему продолжается. В настоящий момент снимаются те моменты, где участие Николь Кидман не требуется.