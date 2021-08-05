Амалия Мордвинова рассказала о своем возвращении в Россию

Актриса Амалия Мордвинова вернулась в Москву после нескольких лет жизни в США. Женщина рассказала о годах жизни за границей с тремя детьми и бизнесменом Вадимом Беляевым, с которым она уже расторгнула брак. Об этом сообщила «Экспресс газета».

«У меня четверо детей — дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно, Вот и решила пожить для себя. И по приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь», — рассказала актриса.

На данный момент женщина изучает духовные практики и занимается медитацией. В свой Instagram-аккаунт женщина регулярно выкладывает фотографии на подобную тематику, передала «Газета.ru».

Актриса состояла в браке трижды. Первый ее брак продлился шесть лет. Она вышла замуж за оператора Игоря Зорина. Второй ее брак был с бизнесменом Александром Гольданским. С ним она состояла в браке четыре года. У пары родилась дочь Диана. Третий брак с Беляевым продлился также четыре года.