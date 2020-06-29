Алсу рассказала об «исчезнувшем» муже

Поклонники артистки писали ей комментарии, в которых спрашивали, куда делся супруг. Алсу успокоила их, заявив, что в семье все прекрасно, а муж «как раз делал снимки для ее Instagram». Чтобы фанаты точно поверили певице, она записала сторис вместе с Яном.

Источник фото: instagram.com

На видео она сидит с мужем в машине и поздравляет Байгали Серкебаева, руководителя группы «А"студио», который родился с ней в один день.

Алсу заверила фанатов, что в личной жизни у нее все хорошо, а Абрамов обычно находится рядом с ней за кадром, помогая делать публикуемые снимки.

По наблюдениям СМИ и подписчиков певицы, Алсу чаще всего публикует снимки двух дочерей Сафины и Микелы. А вот мужа и сына старается не показывать на своей странице. Отмечается, что Алсу не любит афишировать свою личную жизнь.