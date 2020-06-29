    29 июня 2020, 13:44

    Алсу рассказала об «исчезнувшем» муже

    Анастасия Кременчугская

    Поклонники певицы Алсу выразили беспокойство из-за того, что исполнительница давно не публиковала снимки с мужем Яном Абрамовым. Некоторые предположили, что пара давно рассталась. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Поклонники артистки писали ей комментарии, в которых спрашивали, куда делся супруг. Алсу успокоила их, заявив, что в семье все прекрасно, а муж «как раз делал снимки для ее Instagram». Чтобы фанаты точно поверили певице, она записала сторис вместе с Яном.

    Алсу рассказала об «исчезнувшем» муже | Изображение 1
    Источник фото: instagram.com

    На видео она сидит с мужем в машине и поздравляет Байгали Серкебаева, руководителя группы «А"студио», который родился с ней в один день.

    Алсу заверила фанатов, что в личной жизни у нее все хорошо, а Абрамов обычно находится рядом с ней за кадром, помогая делать публикуемые снимки.

    По наблюдениям СМИ и подписчиков певицы, Алсу чаще всего публикует снимки двух дочерей Сафины и Микелы. А вот мужа и сына старается не показывать на своей странице. Отмечается, что Алсу не любит афишировать свою личную жизнь.