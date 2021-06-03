Алсу поделилась видео с танцем с младшим сыном

Российская певица Алсу показала видео со своим младшим сыном, которого обычно предпочитает скрывать от поклонников. Танец с Рафаэлем она выложила в Instagram.

На видеоролике Алсу улыбалась и танцевала. Причем все это время она держала ребенка на руках.

«Наши дети — источники счастья, любви, энергии, хорошего настроения и крепких бицепсов. Пусть все детки мира будут здоровыми и счастливыми», — подписала пост знаменитость.

Поклонники похвалили певицу за трепетное отношение к детям: «Обожаю вас смотреть. Всегда такая жизнерадостная, позитивная. Добра вам и побольше счастливых улыбок», «Алсу единственная, кто не испортился в мире шоубиза».

«Мой сладкий пельмешка», — еще один из комментариев под постом.

Рафаэль родился в 2016 году, написал сайт eg.ru. Также Алсу и ее супруг бизнесмен Ян Абрамов воспитывают двух дочерей — Сафину и Микеллу. Девочкам 12 и 13 лет. Младшая победила в шестом сезона телевизионного шоу «Голос. Дети» в апреле 2019 года. Однако из-за скандала и расследования через несколько дней Первый канал аннулировал результаты голосования.