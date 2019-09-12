Алсу опубликовала пост ко дню рождения Иосифа Кобзона

«Вы учили нас никогда не сдаваться… Любить жизнь… Дорожить каждым мгновением… Вы поддерживали всех нас и каждого в отдельности… Сегодня Ваш день! И я, как и все годы, благодарю Судьбу за право знать Вас и учиться у Вас, дорогой и уважаемый Иосиф Давыдович. Спасибо за все», — написала артистка.

Алсу также выложила видеозапись с концерта, на котором выступила вместе с Кобзоном.

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Накануне прошел концерт, на котором звезды российской эстрады почтили память певца. В том числе, на сцену вышли Владимир Винокур и Лев Лещенко и спели дуэтом.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года, ему было 80 лет. Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью.

Репертуар музыканта включал около трех тысяч песен. Среди них всенародные хиты «Смуглянка», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы».