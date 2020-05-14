Аллу Мещерякову назвали воплощением женственности

Драпеко хранит теплые воспоминания о Мещеряковой со времени работы в фильме «А зори здесь тихие».

«Она была воплощением женственности, мягкости, скромности», — рассказала она.

Драпеко отметила очень тонкий юмор у Мещеряковой. По ее мнению, актриса была хорошей, человечной, правдивой, искренней. Поэтому смерть артистки — большая утрата для Союза кинематографистов и коллег Мещеряковой.

«Все, кто ее знал, все знали ее как очень хорошего, доброго, мягкого и интеллигентного человека», — добавила Драпеко.

Мещерякова умерла 11 мая, ей было 77 лет. Актриса дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Она также снялась в кинолентах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги», «Калина красная».