14 мая 2020, 14:13
Аллу Мещерякову назвали воплощением женственности
Заслуженная артистка России Алла Мещерякова, которая умерла 11 мая, была воплощением женственности. Так о ней отозвалась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, сообщил сайт RT.
Драпеко хранит теплые воспоминания о Мещеряковой со времени работы в фильме «А зори здесь тихие».
«Она была воплощением женственности, мягкости, скромности», — рассказала она.
Драпеко отметила очень тонкий юмор у Мещеряковой. По ее мнению, актриса была хорошей, человечной, правдивой, искренней. Поэтому смерть артистки — большая утрата для Союза кинематографистов и коллег Мещеряковой.
«Все, кто ее знал, все знали ее как очень хорошего, доброго, мягкого и интеллигентного человека», — добавила Драпеко.
Мещерякова умерла 11 мая, ей было 77 лет. Актриса дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Она также снялась в кинолентах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги», «Калина красная».