«Алло, я больше недоступна». Пропавшая Бузова нашлась

Пропавшая после вылета на вертолете в горы Ольга Бузова все-таки приземлилась и отдыхает в отеле. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Телеведущую и певицу успели потерять ее поклонники, ведь она сутки не выходила на связь.

«Я отправляюсь в поход в горы. Туда, куда еще не ступала нога человека», — последнее, что написала она перед тем, как пропасть.

Но, как выяснилось, Бузова цела и невредима — она отдыхает в отеле. Вертолет тоже цел, он вернулся на базу.

Блогер Лена Миро, обнаружившая на отдыхе кого-то, похожего на Бузову, сообщила, что та отдыхает и вид имеет непотребный.

Но до этого ее поклонники успели поднять тревогу, ведь их дива сутки ничего не выкладывала. Ситуацию тогда не мог прояснить даже ее пиар-менеджер Антон Богословский, только сказал, что не знает, что с Бузовой.