Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Концертный директор советской и российской эстрадной певицы Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев прокомментировал информацию о неожиданной отмене ее концерта в Мурманске, сообщила «Газета.ru».
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«Там, во дворце спорта, холодно, не отапливается и народ туда не ходит, вот и все», — пояснил Байтазиев.
По информации издания, концертный директор не подтвердил, что посетителей не предупредили об отмене концерта. Байтазиев бросил трубку, когда услышал этот вопрос.
Компания-партнер уточнила, что зрители вернули все билеты на концерт.
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