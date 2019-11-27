  • Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

    27 ноября 2019, 16:53

    Ольга Ситникова

    Концертный директор советской и российской эстрадной певицы Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев прокомментировал информацию о неожиданной отмене ее концерта в Мурманске, сообщила «Газета.ru».

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    «Там, во дворце спорта, холодно, не отапливается и народ туда не ходит, вот и все», — пояснил Байтазиев.

    По информации издания, концертный директор не подтвердил, что посетителей не предупредили об отмене концерта. Байтазиев бросил трубку, когда услышал этот вопрос.

    Компания-партнер уточнила, что зрители вернули все билеты на концерт.

    Ранее Ирина Аллегрова отсудила 14 миллионов рублей у супруги погибшего застройщика, который не построил артистке особняк.