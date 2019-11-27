Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Аллегрова отсудила 14 млн рублей у мертвого застройщика Подробнее

«Там, во дворце спорта, холодно, не отапливается и народ туда не ходит, вот и все», — пояснил Байтазиев.

По информации издания, концертный директор не подтвердил, что посетителей не предупредили об отмене концерта. Байтазиев бросил трубку, когда услышал этот вопрос.

Компания-партнер уточнила, что зрители вернули все билеты на концерт.

Ранее Ирина Аллегрова отсудила 14 миллионов рублей у супруги погибшего застройщика, который не построил артистке особняк.