«Алле Борисовне надо было определиться, где ее родина»: Цыганова высказалась о Пугачевой

Певица, заслуженная артистка республики Тыва Вика Цыганова в беседе с «Общественной службой новостей» высказала свое отношение к вернувшейся в Россию Алле Пугачевой.

По ее словам, Алле Борисовне стоит определиться с тем, где находится ее родина.

«Родина должна быть одна. Те, кто приехал или уехал, просто не знают этого. Они знают только, что здесь карман большой, из которого можно бесконечно доставать. Наверное, Алле Борисовне тоже надо было определиться, где ее родина. Дай бог ей здоровья! Она тоже поняла, что у нее дети пойдут в армию в Израиле защищать родину. И Галкин вылечится тоже. Песенки, частушки и этот юмор никому не нужен в Израиле оказался, потому что там все так умеют. Там никого не удивить этим», — сказала Цыганова.

Ранее стало известно, что советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео со встречи с артисткой в Москве.