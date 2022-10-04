«Алла вернется в Россию, когда все успокоится»: подруга певицы — о возвращении Пугачевой | 360°

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«Алла вернется в Россию, когда все успокоится»: подруга певицы — о возвращении Пугачевой

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Подруга Аллы Пугачевой, ее бывшая портниха Любовь Аксенова рассказала, когда артистка может вернуться в Россию. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Аксенова считает, что Пугачева вернется тогда, когда «в стране все успокоится».

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«Вернется [Алла Пугачева в Россию]. Она любит свою страну, любит людей, у нее здесь в России похоронены все — родные, близкие. Просто эмоции взяли верх. Пусть все переварится, успокоится, устаканится. Надо просто оставить в покое человека и не дергать», — добавила она.

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Подруга певицы отметила, что Аллу задевало отношение к ее семье после того, как Максим Галкин высказался о спецоперации.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми покинула страну в конце сентября. Предположительно, они уехали в Израиль.

Алла Пугачева

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