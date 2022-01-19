Алла Пугачева опубликовала архивное фото с Игорем Николаевым

Певица Алла Пугачева в своем Instagram-аккаунте поздравила композитора Игоря Николаева с 62-летием. К посту она приложила архивную фотографию, сделанную на творческом вечере музыканта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Поклонники очень тепло встретили новую фотографию. Многие подписчики также поздравили композитора, пожелав ему здоровья и счастья.

«С днем рождения, дорогой Игорек. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве», — написала Пугачева.