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    19 января 2022, 04:06

    Алла Пугачева опубликовала архивное фото с Игорем Николаевым

    Арина Бобкова

    Певица Алла Пугачева в своем Instagram-аккаунте поздравила композитора Игоря Николаева с 62-летием. К посту она приложила архивную фотографию, сделанную на творческом вечере музыканта. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Поклонники очень тепло встретили новую фотографию. Многие подписчики также поздравили композитора, пожелав ему здоровья и счастья.

    «С днем рождения, дорогой Игорек. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве», — написала Пугачева.