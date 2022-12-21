Знаменитости 21 декабря 2022, 14:42 Алла Михеева поделилась подробностями своей подготовки к шоу «Ледниковый период»

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Известная телеведущая Алла Михеева в этом году участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с Иваном Букиным. О травмах, подготовках и своем прогрессе она рассказала в интервью сайту teleprogramma.pro.

Михеева принимает участие в шоу уже во второй раз, до этого она боролась за победу с Максимом Марининым в 2014 году. Она призналась, что в тот период была еще юна и училась парному катанию с нуля.

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В этом сезоне Михеева проводит на льду большое количество времени. Полтора часа отводится на растяжку. Также значительное время телеведущая тратит на репетицию танцев и подготовку различных элементов.

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Также Алла призналась, что очень гордится каждой своей раной и травмой, которые появились в результате упорных тренировок и подготовок к шоу.