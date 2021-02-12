Алису Фрейндлих выписали из больницы после COVID-19

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, госпитализированную с коронавирусом в конце декабря, выписали из больницы. Об этом сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

«Алису Бруновну сегодня выписали из больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас она чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», — передал ТАСС слова представителя театра.

Архипова также поблагодарила профессиональных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное, чтобы восстановить здоровье актрисы. От лица команды БДТ она сообщила, что с нетерпением ждет возвращения Фрейндлих на сцену, уточнила «Газета.ru».

Два дня назад врачи рассказали, что состояние женщины было стабильное, чувствовала она себя нормально. Народной артистке были назначены сеансы лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики и кислородотерапии. Актриса пролежала в реанимации около месяца.