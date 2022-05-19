Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова решили развестись после 30 лет брака

Российский миллиардер Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова приняли решение о разводе. Они были в браке 30 лет, написало издание StarHit.

Заявление о разводе супруги подали на мировом участке № 205. Отмечается, что Усманов и Винер-Усманова не собираются делить имущество.

Будущий миллиардер и гимнастка встретились еще в юности во дворце спорта в Ташкенте, где Алишер Усманов занимался фехтованием, а Ирина Винер — гимнастикой. Вскоре после этого Усманов уехал в Москву и поступил в МГИМО, а через несколько лет пара снова встретилась случайно — уже в России. Между ними завязались отношения, но обстоятельства снова разлучили их: Усманов был осужден за мошенничество и коррупционные действия и попал в тюрьму. Из заключения он прислал Ирине Винер шелковый платок, что по узбекскому обычаю означает предложение руки и сердца. В 1992 году Усманов и Винер поженились.

Сейчас Ирина Винер-Усманова является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, а Усманов занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей России с состоянием 11,5 миллиарда долларов, отметили NEWS.ru.