Алиса Вокс оценила новую солистку группы «Ленинград»

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с «Общественной службой новостей» высказала свое мнение о новой певице в коллективе.

По ее словам, девушка, на первый взгляд хорошая, однако ей стоит продолжать заниматься творческой деятельностью, в том числе отдельно от группы.

«Я посмотрела ее видео. Девочка хорошая. Лично ей я желаю всего самого хорошего. Но рекомендовала бы запустить вариантами пассивного дохода. И не терять собственное творческое лицо. Продолжать заниматься своей творческой деятельностью», — сообщила Вокс.

Экс-солистка отметила, что даже и не может предположить, какой Сергей Шнуров видит идеальную вокалистку «Ленинграда».

«Яна — девочка красивая. Желаю ей искренне успеха. Если у нее получится ужиться и не потерять при этом свою нервную систему, индивидуальность, я буду только рада за нее и за группу», — резюмировала Вокс.