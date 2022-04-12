«Алиса в стране чудес» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Названы любимые книги знаменитостей

Певец Митя Фомин, актер Александр Наумов и певица Любовь Успенская назвали свои любимые книги. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Фомин отметил, что очень любит сказки, например, Ханса Кристиана Андресена, Павла Бажова и других писателей. Но самое любимое его произведение — это «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Наумов рассказал, что в детстве очень любил сказку «Теремок». Он вспомнил, что жил с родителями в бараке, который мысленно постоянно сравнивал с теремком.

«И я ждал, когда же придет такой медведь, сядет на наш барак и нас переселят в хрущевки — это казалось вершиной мечтаний», — поделился актер.

Успенская отметила, что очень любит «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Именно эта книга научила ее ценить то, что есть.