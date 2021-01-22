Алиса Гребенщикова объяснила, чего не хватает отечественному кино

Знаменитость уточнила, что снимать фильмы в нашей стране мешает большое количество цензуры.

«Конечно, цензура есть. Ее много. Не прямой, а продюсерской», — пояснила Гребенщикова.

Также Алиса не согласилась со словами министра культуры Ольги Любимовой о том, что в РФ мало хороших сценариев.