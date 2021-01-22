22 января 2021, 12:04
Алиса Гребенщикова объяснила, чего не хватает отечественному кино
Российская актриса Алиса Гребенщикова объяснила, чего не хватает отечественному кино. По ее мнению, в этой индустрии не хватает свободы, пишет сайт NEWS.ru.
Знаменитость уточнила, что снимать фильмы в нашей стране мешает большое количество цензуры.
«Конечно, цензура есть. Ее много. Не прямой, а продюсерской», — пояснила Гребенщикова.
Также Алиса не согласилась со словами министра культуры Ольги Любимовой о том, что в РФ мало хороших сценариев.