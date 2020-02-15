Алиса Фрейндлих похвасталась хорошей пенсией

Знаменитая актриса Алиса Фрейндлих призналась, что получает хорошую пенсию. Женщина пережила блокаду Ленинграда и получает бонусы как почетный гражданин.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск», — рассказала Фрейндлих порталу Teleprogramma.pro.

Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде в 1934 году. В 1941 году она пошла в первый класс, посещала школу № 239, в самом центре Санкт-Петербурга. Именно этот район подвергался наибольшим бомбардировкам.

В феврале целый ряд знаменитых пенсионеров решил поделиться с обычными россиянами размерами своих доходов. Все началось с заявления телеведущей Елены Ханги. По ее словам, она получает в месяц 23 тысячи рублей, и на карманные расходы у нее остается меньше, чем у дочери-студентки. Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, известный композитор Юрий Лоза, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая признались, что их пенсия еще меньше.

Актер Александр Панкратов-Черный получает чуть ли не больше всех — 44 тысячи рублей. Пенсия художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского составляет около 27 тысяч рублей. Певец и композитор Лев Лещенко получает 30 тысяч рублей.