Алина Загитова найдет себя в шоу-бизнесе

Людям после спорта легко найти себя, потому что есть некий стержень, сила духа и желание Анна Семенович.

Певица судит по собственному опыту — свою карьеру она начинала с фигурного катания, когда в три года встала на коньки. Она также отметила, что не стоит исключать возможность ухода Загитовой в шоу-бизнес только потому, что девушка волнуется перед камерами.

«Алина Загитова — чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она пока, может быть, как отметили какие-то люди, не умеет держаться перед камерой. Ей всего 17 лет, она еще ребенок. В ее возрасте можно начинать все что угодно и всему обучиться», — заключила Семенович.

Алина Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры 13 декабря. Фигуристка сказала, что пропустит чемпионаты России, Европы и мира в этом сезоне, но продолжит тренироваться и участвовать в шоу. Позже она уточнила, что не покинет фигурное катание окончательно. Однако многие — в том числе заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова — уверены, что спортсменка не станет возобновлять карьеру. Некоторые предполагают, что Загитова начнет искать себя в шоу-бизнесе.