02 марта 2024, 04:40
Алина Кабаева появилась на публике впервые за долгое время
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева впервые за долго время вышла в свет, посетив тренировку гимнасток на репетиции к открытию фестиваля «Алина»-2024. Информация об этом появилась на сайте академии художественной гимнастики «Небесная грация».
На тренировке Кабаева сфотографировалась и пообщалась с юными гимнастками. Она пожелала им удачи и поблагодарила за то, что они приехали на фестиваль.
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Фестиваль «Алина»-2024 пройдет 2 марта в Сочи. Он приурочен к Международному фестивалю молодежи.
«Я очень рада, что мы все вместе делаем такой большой праздник и развиваем нашу любимую художественную гимнастику не только в нашей стране, но и во всем мире», — заявила Кабаева.
В январе тренер Ирина Винер заявила, что ее преемницей может стать Алина Кабаева. Хотя, по мнению Винер, пока олимпийская чемпионка не готова к этой роли.
В декабре прошлого года Алина Кабаева посетила турнир «Небесная грация 2023» в Китае и опубликовала фото в компании неизвестного мужчины.
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