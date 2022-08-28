Алибасов заработал на истории с «Кротом» 20 миллионов рублей

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что благодаря резонансной истории с выпитым средством для чистки труб «Крот» его семья заработала порядка 20 миллионов рублей на рекламных контрактах. Слова Бари Алибасова-младшего привел Telegram-канал «Звездач».

Наследник музыкального менеджера в очередной раз подтвердил, что эта история реальная.

«Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать все по-алибасовски», — поделился он.

Инцидент произошел в июне 2019 года, тогда Алибасова госпитализировали с ожогами пищевода. Продюсер перепутал «Крота» с соком. После этого случая сын признавался, что боится за душевное здоровье отца.

До этого наследник Алибасова рассказал, как его бывшая сотрудница-модель выкрала камеры из вебкам-студии. Девушка не хотела, чтобы у работодателя остались записи с ее участием.