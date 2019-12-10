Алибасов выступил в защиту Ротару и рассказал, как едва на ней не женился

Винокур призвал Ротару не слушать обидчиков и приезжать в Россию Подробнее

«Осуждать решение Софии Ротару вернуться на российскую сцену могут только дураки. Дураков, конечно, более чем достаточно. Вы что думаете, страна состоит только из умных людей?» — поинтересовался Алибасов.

Зрительный зал встретил певицу овациями, однако в соцсетях на нее обрушилась жесткая критика. Продюсер осудил людей, которые таким образом поддерживают российско-украинский кризис.

«Мы все советские люди, у нас одна история. Мы выросли в среде, где не было никаких границ. Теперь и [президенту России Владимиру] Путину нельзя с [президентом Украины Владимиром] Зеленским встречаться? Тоже пусть осудят его за встречу с Зеленским. Наша история — выше любой политики. История нашей Родины великой. Сейчас мы живем в величайшей стране. Такой великой, какой сейчас является наша страна, она никогда не была. Ни при царе, где 70% населения было рабов, ни при Сталине, где 22 миллиона в концлагерях погибло — больше, чем на войне. Ни при [Никите] Хрущеве, который все развалил. <…> Сейчас мы живем в великой стране. И некрасиво с нашей стороны обижать тех, с кем мы нашу страну строили. А Ротару была активным участником строительства нашей Родины», — заявил Алибасов.

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Он призвал жителей России и Украины «смотреть на мир свежими, добрыми и открытыми глазами».

Также продюсер отметил, что с Софией Ротару их объединяет не только дружба.

«С Софией Ротару у нас был такой период, когда мы хотели с ней пожениться, даже готовились в ЗАГС пойти. Но не случилось… Я никак не мог выбраться из гастролей. Мы уезжали на девять месяцев на гастроли с группой „На-На“. Мы же изъездили всю планету! Начинали с Южно-Сахалинска, а потом и от Аляски до Лондона, от Австралии до Эгвекинота. Знаете, где это? Это самые северные поселения на планете Земля. Дальше — никого, только белые медведи… Я сделал Софии предложение и уехал на девять месяцев. Она согласилась, мы готовились к свадьбе, но так и не поженились», — признался Алибасов.