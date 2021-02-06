Алибасов в инвалидном кресле улетел в Калининград

Представляющий интересы сына продюсера адвокат Александр Бехнин в беседе с журналистами издания подтвердил, что после выписки из больницы Алибасов сразу отправился в аэропорт.

«Его встретил сын Бари Алибасов — младший и забрал его в Калининград», — рассказал адвокат.

Бехнин отметил, что продюсер прекратил дело в отношении своего бывшего продюсера Вадима Горжанкина. Ранее Алибасов обвинял помощника в распространении порочащих его слухов.

«Выйдя из клиники, Бари Каримович попросил прекратить это дело, потому что он не такой уж и кровожадный», — пояснил юрист.

В наркологию продюсера группы «На-На» положили в конце января. По словам его сына, у отца начались проблемы с кровообращением, поэтому он плохо ходит. Он пояснил, что кровь от пальцев ног не доходит до важных участков мозга, поэтому его положили в больницу.

Как выяснили СМИ, здоровье Бари Алибасова ухудшилось после новогодних праздников, когда он выпил много алкоголя. Из-за появившихся проблем с ногами он упал с лестницы.