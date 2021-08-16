Алибасов рассказал, каким образом сломал позвоночник

Основатель группы «На-на» Бари Алибасов рассказал, каким образом заработал травму позвоночника. По его словам, причиной этого стал спор на бутылку водки. Об этом сообщили NEWS.ru.

«Я прыгнул с третьего этажа. Поспорил с группой „На-на“ на бутылку водки, что я перепрыгну асфальтную дорожку и мягко опущусь на клумбу. Самое обидное в этой истории, что я прыгнул, сломал позвоночник, а бутылку мне до сих пор не отдали», — поделился шоумен.

Травму Бари Алибасов получил еще в июне этого года. Перелом оказался настолько сильным, что врачи пошли на экстренное операционное вмешательство.

«Отцу разрезали спину и поставили туда выравниватели позвонков. Папе нельзя было делать общий наркоз из-за проблем с памятью, поэтому все прошло под местной анестезией, он почти все чувствовал и видел», — рассказал сын Алибасова.

На данный момент шоумен рассказал о плохом самочувствии. По его словам, ощущения такие, будто позвоночник все еще сломан. Однако после поправки он планирует повторить отчаянный прыжок вновь.

«Я практически не сижу — только лежу. В больнице полгода пробыл, а сейчас я дома — позвоночник заживает. Пока что не прыгаю. Думаю, что как только позвоночник заживет, я все-таки перепрыгну эту клумбу», — рассказал он.