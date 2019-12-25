25 декабря 2019, 15:16
Алибасов оценил «украденный» памятник Жанне Фриске
Сестра эстрадной певицы Жанны Фриске Наталья обнаружила памятник погибшей в подмосковном ресторане. Он идентичен скульптуре у могилы артистки. Продюсер Бари Алибасов решил прокомментировать ситуацию. Об этом сообщило ИА Nation News.
Алибасов обратил внимание на то, что владельцы ресторана не сделали ничего плохого. По его мнению, такой поступок выражает любовь к певице.
«А что, гражданин России не может поставить памятник родителям или друзьям? Другое дело, что никто так не относится к умершим и забывает о их существовании, а тут люди по-доброму относятся к памяти любимой певицы. Какая разница, где он стоит, во многих ресторанах стоят памятники. Я не знаю, чего тут удивительного, а тем, кому это не нравится, это их проблемы, видимо, у них там чешется, пусть смажут, где нужно», — подчеркнул продюсер.
Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что отец Жанны Фриске угрожает ему.