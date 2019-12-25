Алибасов оценил «украденный» памятник Жанне Фриске

Алибасов обратил внимание на то, что владельцы ресторана не сделали ничего плохого. По его мнению, такой поступок выражает любовь к певице.

«А что, гражданин России не может поставить памятник родителям или друзьям? Другое дело, что никто так не относится к умершим и забывает о их существовании, а тут люди по-доброму относятся к памяти любимой певицы. Какая разница, где он стоит, во многих ресторанах стоят памятники. Я не знаю, чего тут удивительного, а тем, кому это не нравится, это их проблемы, видимо, у них там чешется, пусть смажут, где нужно», — подчеркнул продюсер.

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