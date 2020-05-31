«Все время плакала». Алферова откровенно рассказала о непростой жизни с Абдуловым

«Он очень много натворил в этой жизни. <…> От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала», — заявила актриса Ирина Алферова.

Спустя почти 30 лет после расставания и 12 лет после смерти Александра Абдулова, который вел вольный, полный всяких приключений образ жизни, Алферова не обижается на него. Она рассказала, что развелись они, потому что ей было уже совсем невмоготу.

Актриса вспомнила последнюю встречу со своим бывшим супругом: тогда актер был уже смертельно болен, но вел себя энергично и строил планы.

Абдулов и Алферова поженились и обвенчались в 1976 году. Актер воспитывал приемную дочь Ксению, которая родилась в первом браке актрисы. Их называли одной из самых красивых пар Советского Союза. Артисты развелись в 1993 году.

Александр Абдулов умер в 2008 году на 55-м году жизни от рака легких.