Алеся Кафельникова рассказала, из-за чего прекратила общение с отцом

В недавнем интервью спортсмен заявил, что карьера дочери является его заслугой. Кроме того, он рассказал, что она якобы явилась на кастинг пьяной, и на показы Chanel ее больше не пригласят.

Девушка опровергла слова отца.

«Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет», — заявила она.

Также она подчеркнула, что давно оборвала общение с ним, так как каждая попытка модели наладить контакт приводила к нервному срыву.

Кроме того, Кафельникова рассказал, что отец собирался насильно выдать ее замуж.

«Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня „отдать“», — написала модель.