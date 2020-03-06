    06 марта 2020, 00:53

    Алеся Кафельникова рассказала, из-за чего прекратила общение с отцом

    Ирина Нагайникова

    Модель Алеся Кафельникова поделилась в своем Instagram, почему прекратила общение с отцом, легендарным теннисистом Евгением Кафельниковым. Об этом сообщил портал «Дни.ру».

    В недавнем интервью спортсмен заявил, что карьера дочери является его заслугой. Кроме того, он рассказал, что она якобы явилась на кастинг пьяной, и на показы Chanel ее больше не пригласят.

    Девушка опровергла слова отца.

    «Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет», — заявила она.

    Также она подчеркнула, что давно оборвала общение с ним, так как каждая попытка модели наладить контакт приводила к нервному срыву.

    Кроме того, Кафельникова рассказал, что отец собирался насильно выдать ее замуж.

    «Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня „отдать“», — написала модель.