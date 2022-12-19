Знаменитости 19 декабря 2022, 17:00 Алену Шишкову раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа в соцсетях «СтарХит»: поклонники модели Алены Шишковой раскритиковали ее за сильный фотошоп

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Во время участия модели Алены Шишковой в шоу «Наследники и самозванцы» поклонники раскритиковали бывшую возлюбленную Тимати за ненастоящие снимки в социальных сетях. Об этом написал «СтарХит».

Фанаты модели считают, что девушка чрезмерно увлеклась фотошопом, демонстрируя слишком идеальную внешность на своих страницах в соцсетях. При этом на телеэкране ее внешность, по их словам, была далеко не без изъянов, сообщило ИА Nation News со ссылкой на слова интернет-пользователей.

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«Зачем так себя фотошопить? На экране все совсем по-другому!», «В проекте „Наследники и самозванцы“ совсем не такая, как на фото! Зачем так фотошопить себя? Люди не слепые! Ни рыба ни мясо в шоу, скучная» — написали фанаты.

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Сама Шишкова не стала комментировать нападки со стороны поклонников. Другие ее фанаты и вовсе заступились за девушку, написав, что вокруг нее собрались злые люди.

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