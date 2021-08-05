Алентова выйдет на сцену впервые после смерти мужа

Актриса Вера Алентова, вдова режиссера Владимира Меньшова, впервые после смерти мужа сыграет в театре имени Пушкина. Кроме того, к 80-летию актрисы она получит новую роль, рассказал «Собеседнику» худрук театра Евгений Писарев.

Алентова уже 11 и 12 августа выйдет на сцену, написали News.ru. Это станет ее первое появление в театре имени Пушкина после смерти супруга. Она задействована в спектаклях «Ложные признания», «Апельсины & Лимоны» и «Семейка Краузе». В этом театре она работает с 1965 года.

Алентовой исполнится 80 лет в феврале следующего года. К этой дате ей дали новую роль в театре. Писарев признался, что сделать это было нелегко.

«Мы с Верой Валентиновной долго выбирали и остановились на пьесе Джона Мисто „Мадам Рубинштейн“. Некоторые думают, что этот трагикомический образ эксцентричной дамы совсем не для Алентовой. Но на самом деле Вера Валентиновна потрясающая характерная актриса», — рассказал он.