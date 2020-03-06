    06 марта 2020, 15:00

    Алене Водонаевой пришлось бросить работу из-за болезни сына

    Ольга Ломакина

    Телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева сильно переживает из-за своего больного ребенка. Об этом сообщил сайт «Утро.ру»
    Алене Водонаевой пришлось бросить работу из-за болезни сына

    В том, что сын Богдан простудился и заболел, Алена обвинила бывшего супруга, с которым находился мальчик, пока сама телеведущая была в Англии. Сейчас Водонаевой пришлось бросить работу и сидеть дома с сыном.

    На своей странице в Instagram в Stories теледива в сердцах заявила, что это уже не первый случай, и обратилась ко всем отцам с просьбой быть ответственнее и следить за детьми.

    Из-за болезни сына Водонаевой пришлось на неопределенное время отменить лекцию в университете.

    «Я лежу, реву от обиды. Так редко это делаю… Теряете деньги, работу, отменяете все дела и сидите дома и лечите ребенка», — высказалась экс-звезда «Дома-2» в соцсети.

    Правда, на успеваемости самого Богдана его болезнь никак не кажется: мальчик учится дома. К такому решению пришли его родители.

    Сына Водонаева родила от бизнесмена, с которым зарегистрировала брак сразу после того, как ушла с проекта. Через несколько лет после рождения Богдана супруги развелись, но до сих пор поддерживают хорошие отношения.

    Ранее телеведущая написала заявление в полицию на предпринимателя Константина Малофеева, который в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что будет следить за ходом проверки против нее.