Алене Водонаевой пришлось бросить работу из-за болезни сына

В том, что сын Богдан простудился и заболел, Алена обвинила бывшего супруга, с которым находился мальчик, пока сама телеведущая была в Англии. Сейчас Водонаевой пришлось бросить работу и сидеть дома с сыном.

На своей странице в Instagram в Stories теледива в сердцах заявила, что это уже не первый случай, и обратилась ко всем отцам с просьбой быть ответственнее и следить за детьми.

Из-за болезни сына Водонаевой пришлось на неопределенное время отменить лекцию в университете.

«Я лежу, реву от обиды. Так редко это делаю… Теряете деньги, работу, отменяете все дела и сидите дома и лечите ребенка», — высказалась экс-звезда «Дома-2» в соцсети.

Правда, на успеваемости самого Богдана его болезнь никак не кажется: мальчик учится дома. К такому решению пришли его родители.

Сына Водонаева родила от бизнесмена, с которым зарегистрировала брак сразу после того, как ушла с проекта. Через несколько лет после рождения Богдана супруги развелись, но до сих пор поддерживают хорошие отношения.

Ранее телеведущая написала заявление в полицию на предпринимателя Константина Малофеева, который в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что будет следить за ходом проверки против нее.