Алена Водонаева не смогла вспомнить достопримечательности Тюмени

Алена Водонаева не смогла посоветовать подписчикам, как достопримечательности стоит посетить в Тюмени. Хотя это родной город телеведущей, написало Ura.ru.

Подписчики спросили Водонаеву в Instagram, какие места лучше посетить в Тюмени. Телеведущая призналась, что не была в родном городе с 2009 года и не знает, куда там можно сходить. Она отметила, что хорошо запомнились ей только те места, в которых она проводила много времени.

«Мост влюбленных помню, памятник Ленину (тусила там все время с неформалами в 90-е), за грибами на Мулаши можно съездить осенью», — написала Алена.

Она добавила, что кроме этих мест хорошо помнит корпус Тюменского государственного университета, где провела студенческие годы, и посетовала, что его собираются сносить.

«Но его [корпус] в этом году начали разбирать. Конец эпохи», — написала телеведущая.

Водонаева окончила журналистский факультет Тюменского университета. После этого она некоторое время работала в местных СМИ, а потом уехала в Москву, чтобы участвовать в «Доме-2».